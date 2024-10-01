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استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس

2024-10-01

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، فيما تصدت المقاومة للاحتلال محققة إصابات مباشرة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة آخرين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إنه تلقى معلومات عن وجود إصابات داخل منزل في المخيم، لكن الاحتلال منع طواقم الإسعاف من الوصول إليه، مبيناً أن 3 مسعفين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم إخلاء عدد من الإصابات، كما أن قواته احتجزت مركبات الإسعاف خلال محاولتها الدخول للمخيم لإخلاء الطواقم المصابة.

وتصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال في المخيم، وأوضحت في بيان أنها تخوض اشتباكات ضارية معها بالأسلحة الرشاشة وأنها فجرت بعدد من العبوات شديدة الانفجار عدة آليات للعدو محققة إصابات مباشرة.

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