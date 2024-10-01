محافظ دمشق يطمئن على أوضاع الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة دمشق

دمشق-سانا

تفقد محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أوضاع الجرحى الذين أصيبوا فجر اليوم جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في مدينة دمشق، وتم نقلهم إلى مستشفى المواساة الجامعية.

واطمأن كريشاتي وقائد شرطة دمشق اللواء موسى الجاسم على الحالة الصحية للجرحى، مؤكدين أنه تم تقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لهم، كما تفقدا المكان المستهدف في منطقة المزة والأضرار التي خلفها العدوان.

وكان مصدر عسكري أعلن في وقت سابق عن شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير فجر اليوم من اتجاه الجولان السورى المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط فى مدينة دمشق وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها، فيما أدى العدوان الى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة.

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