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سورية تعرب عن استنكارها لاستهداف مقر سفير دولة الإمارات في السودان

2024-10-01

دمشق-سانا

أعربت سورية عن استنكارها لاستهداف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية السودان، داعية إلى احترام أحكام اتفاقية فيينا المتعلقة بحماية المقرات الدبلوماسية والدبلوماسيين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم: //تعرب وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن استنكارها لاستهداف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية السودان، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تشدد على توفير الحماية للدبلوماسيين، واحترام حرمة مقرات البعثات الدبلوماسية وضمان سلامتها”.

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