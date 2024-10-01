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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في الجليل وبلدة المطلة الشمالية إثر استهدافها بالصواريخ

2024-10-01

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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: دوي انفجار في منطقة تل أبيب

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