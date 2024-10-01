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مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

2024-10-01

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وسائل إعلام لبنانية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدات الخيام وكفركلا والعديسة جنوبي لبنان

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