وسائل إعلام لبنانية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدات الخيام وكفركلا والعديسة جنوبي لبنان

الثلاثاء / 1 / 10 / 2024
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الوزير صباغ أمام الجمعية العامة: العدوان الإسرائيلي على دول وشعوب المنطقة يدفعها إلى تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها
2024-09-30
سبل تأمين احتياجات الوافدين من لبنان خلال اجتماع بين محافظ دمشق ومسؤول أممي
2024-09-30
السفارة الصينية بدمشق تحتفل بالذكرى الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية
2024-09-29
صباغ لرئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة: التدابير القسرية أحادية الجانب تمنع سورية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة
2024-09-29
الوزير صباغ يلتقي نظيره الإيراني.. وبحث لتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان
2024-09-29
سورية وإندونيسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل لسمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
2024-09-29
وزراء خارجية مجموعة الـ77 والصين يطالبون بإيقاف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل
2024-09-29
محليات
مجلس عزاء للشهيد حسن نصر الله وشهداء المقاومة بحلب
2024-09-30
طقس الغد: انخفاض في درجات الحرارة والجو خريفي معتدل
2024-09-30
دورة تدريبية لمربيات مشروع “استعدوا للالتحاق بالمدرسة” في المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة
2024-09-30
محافظ ريف دمشق يتفقد سير العمل في معبر جديدة يابوس الحدودي وإجراءات استقبال الوافدين
2024-09-30
مساعدات روسية لدار الأيتام وافتتاح صف تفاعلي ضمن زيارة الوفد الروسي إلى اللاذقية
2024-09-30
وزير الأوقاف وعلماء الدين الإسلامي يشاركون في مجلس عزاء للشهيد حسن نصر الله بدمشق
2024-09-30
الدكتورة العطار: الشهيد حسن نصر الله له في سورية مكان فريد وعزاؤنا هو بقاؤه شامخاً منتصراً مذ كان وسيبقى
2024-09-30
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يتأهل إلى نهائيات آسيا بفوزه على منتخب فيتنام في ختام التصفيات
2024-09-29
منتخب سورية للقوة البدنية يستعد لبطولة العالم لفئة الماسترز
2024-09-28
في الدور ربع النهائي من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم… فوز جبلة وحطين والوحدة على الفتوة وأهلي حلب والكرامة
2024-09-27
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب غوام في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا
2024-09-27
برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني
2024-09-25
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب بوتان في الجولة الثانية بتصفيات آسيا
2024-09-25
عمر المقداد… موهبة صاعدة في عالم السباحة
2024-09-25
اقتصاد
توزيع بذار بطاطا وسماد على المزارعين الأشد احتياجاً في ريف درعا الغربي
2024-09-30
المصرف التجاري: الأرقام السرية للبطاقات المصرفية سترسل برسائل نصية
2024-09-30
وزير النفط يناقش مع شركة محروقات واقع العمل وتزويد آليات النقل العام بالمشتقات النفطية
2024-09-29
تراجع أسعار الذهب والفضة
2024-09-27
روسيا: أعدنا توجيه نحو 40 بالمئة من صادرات الغاز إلى وجهات أخرى بدلاً من أوروبا
2024-09-26
70 شركة متخصصة في معرض ذهب إكسبو للألبسة والأحذية
2024-09-26
غرفة تجارة دمشق تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها الجديد
2024-09-26
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الوزير صباغ أمام الجمعية العامة: العدوان الإسرائيلي على دول وشعوب المنطقة يدفعها إلى تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها
الشيخ قاسم: مسيرة الشهيد نصر الله مستمرة والمقاومة لن تتزحزح عن دعم غزة والدفاع عن لبنان
وزير الأوقاف وعلماء الدين الإسلامي يشاركون في مجلس عزاء للشهيد حسن نصر الله بدمشق
الصحة: 942 حالة من الوافدين من لبنان عبر معبر جديدة يابوس احتاجت لرعاية طبية
الدكتورة العطار: الشهيد حسن نصر الله له في سورية مكان فريد وعزاؤنا هو بقاؤه شامخاً منتصراً مذ كان وسيبقى
جامعة دمشق تعلن عن حاجتها لتعيين معيدين في عدة تخصصات
الرئيس الأسد: المقاومة لا تضعف باستشهاد قائدها.. والشهيد نصر الله سيبقى في ذاكرة السوريين
وسائل إعلام لبنانية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدات الخيام وكفركلا والعديسة جنوبي لبنان
2024-10-01
2024-10-01
malek
سابق
وسائل إعلام لبنانية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدات عدة بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان
التالي
مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
انظر ايضاً
مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved