سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية ان طيران العدو قصف منزلاً بالبلدة القديمة لمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً بمخيم جباليا شمال القطاع.

وفي جنوب القطاع استشهد فلسطيني جراء قصف طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين قرب كف صوفا شمال شرق مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 360 على القطاع إلى 41615 شهيداً و96359 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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