عراقجي: المقاومة مستمرة في نضالها وعلى العدو الصهيوني أن يقلق بشأن مستقبله

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعم بلاده الكامل للمقاومة في لبنان ومواصلة السير على هذا النهج، حتى تتوج هذه الجهود بالنصر النهائي قريباً.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عراقجي قوله في تصريح صحفي اليوم عقب لقائه ممثل حزب الله في طهران: “لمسنا أن الدوافع قد نمت أكثر بين أصدقائنا في حزب الله في لبنان وفي كامل محور المقاومة وأن القلوب أصبحت أقوى ومستعدة أكثر للمقاومة وما زالت إيران هي المدافعة عن المقاومة، وستواصل السير على هذا النهج حتى تحقيق النصر النهائي”.

وأوضح عراقجي أن الولايات المتحدة شريك للكيان الصهيوني في ارتكاب هذه الجرائم وعلى العدو أن لا يفرح بالضربة التي وجهها بل عليه القلق من المستقبل الذي ينتظره، مشدداً على أن المقاومة مستمرة في نضالها ضد العدو الإسرائيلي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen