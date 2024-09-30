تمديد فترة قبول طلبات المشاركة في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لغاية الخامس من تشرين الأول

دمشق-سانا

مددت هيئة التميز والإبداع فترة قبول طلبات المشاركة في منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري 2024-2025 لغاية الخامس من شهر تشرين الأول القادم وذلك للطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي.

وأوضحت الهيئة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الطلاب الذين يمكنهم الانضمام للأولمبياد هم المحققون لأحد الشروط التالية: الحاصلون على 2800 درجة فما فوق في شهادة التعليم الأساسي في التعليم العام، والحاصلون على 2620 في المواد الكونية فما فوق في الإعدادية الشرعية، وكذلك الحاصلون على 595 درجة فما فوق في مادة الرياضيات والحاصلون على 395 درجة فما فوق في مادة العلوم العامة في امتحان شهادتي التعليم الأساسي والشرعي، وذلك لإبراز تميزهم على مستوى سورية والعالم في أحد الاختصاصات التالية: رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلم أحياء ومعلوماتية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن التسجيل عبر ملء الاستمارة الإلكترونية الموجودة على موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كما تم وضع رابط التسجيل الإلكتروني على صفحة نتيجة الطالب في موقع النتائج التابع لوزارة التربية إضافة إلى نشره على موقع وزارة التربية وحسابات مكاتب الأولمبياد العلمي السوري في المحافظات مبينة أنه لا يمكن التسجيل في الاستمارة لأكثر من مرة واحدة.

ولفتت الهيئة إلى أن التسجيل يتضمن ملء رغبة الطالب أو الطالبة بالمادة التي يود المشاركة فيها من أحد اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية وتثبيت رقم هاتف خليوي لاستلام رسالة تتضمن مكان وتاريخ الاختبار، مبينة أنه لا يمكن تعديل الرغبات بعد انتهاء فترة التسجيل بتاريخ الخامس من شهر تشرين الأول القادم كما يجب ملء الاستمارة بعناية ودقة حيث سيتم التواصل مع المتقدمين وفق المعلومات الواردة في الاستمارة.

هيلانه الهندي

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