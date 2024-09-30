واشنطن تعترف بالتنسيق مع كيان الاحتلال بشأن العدوان على لبنان

واشنطن-سانا

أقرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بالتنسيق مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على المباني السكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت والذي أسفر عن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والعديد من المدنيين.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها: إن “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعدد من العمليات وناقشتا تقارير عن عمليات برية” مضيفة: إن “العمليات كانت تركز على البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود مع لبنان”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: “إنهم يبلغوننا بعدد من العمليات.. معلوماتي أني رأيت تقارير عن عمليات برية.. أجرينا بعض المحادثات معهم بشأنها” موضحاً أن “الجانبين يجريان محادثات مستمرة” حول هذا العدوان.

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