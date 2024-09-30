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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي في بيت سيدا ويفتاح بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيهما إصابات مباشرة

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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مربض الزاعورة بصلية صاروخية

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