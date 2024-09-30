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طقس الغد: انخفاض في درجات الحرارة والجو خريفي معتدل

2024-09-30

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية.

ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والساحلية والقلمون.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الغربية، وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة…

منطقة دمشق32 / 17
المنطقة الجنوبية31 / 16
المرتفعات الجبلية26 / 14
المنطقة الوسطى32 / 17
المنطقة الساحلية29 / 21
المنطقة الشمالية33 / 16
منطقة الجزيرة33 / 17
المنطقة الشرقية35 / 18
منطقة البادية33 / 17

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