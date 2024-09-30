القوات اليمنية تسقط طائرة أمريكية من طراز “أم كيو 9” في أجواء محافظة صعدة

صنعاء-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة أمريكية من طراز “أم كيو 9″، أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان اليوم: إن هذه الطائرة هي الحادية عشرة من هذا النوع التي تنجح القوات اليمنية في إسقاطها.

وكان العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي شن أمس 17 غارة على عدة منشآت مدنية في محافظة الحديدة منها الميناء ومحطة الكهرباء، ما أدى إلى استشهاد 5 يمنيين وإصابة 57 آخرين بجروح.

وأكدت القوات اليمنية أن هذا العدوان الإجرامي لن يثني الشعب اليمني ومن خلال قواته المسلحة عن تأدية الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني، وأن هذه الجريمة سيتم الرد عليها بتصعيد العملياتِ العسكريةِ ضد هذا العدو المجرمِ خلالَ الفترةِ المقبلة.

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