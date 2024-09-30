مساعدات روسية لدار الأيتام وافتتاح صف تفاعلي ضمن زيارة الوفد الروسي إلى اللاذقية

اللاذقية-سانا

قدم وفد مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية خلال زيارته إلى محافظة اللاذقية مساعدات مدرسية لدار الأيتام التابعة لجمعية المساعي الخيرية في المدينة من وزارة التربية الروسية في المقاطعة.

وأوضح خالد الخطيب نائب مدير الشركة الحكومية الروسية في سورية في تصريح للصحفيين أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على أعمال الترميم والصيانة الجارية في الدار، في حين لفت رئيس جمعية المساعي الخيرية فواز دالي إلى استمرار زيارات الجانب الروسي للدار للاطلاع على سير العمل، والمساعدة في تأمين ما يلزم والارتقاء بسوية الخدمات المقدمة لقاطنيها.

كما افتتح الوفد الروسي قاعة دراسية تفاعلية لتعليم اللغة الروسية في مدرسة الشهيد الكميت بليدي للمتفوقين، تضم حواسيب محمولة وشاشات عرض، إضافة إلى تزويدها بوحدات تغذية بالطاقة الشمسية.

وأوضح نائب محافظ المقاطعة بيتر فيتاليفيتش بانيكوف لمراسل سانا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين وتأكيداً على علاقات الصداقة التي تربط الشعبين السوري والروسي.

بدورها ذكرت معاون وزير التربية الروسية ايرينا كيزيلوفا ارسينفنا أن افتتاح الصف التفاعلي من شأنه تسهيل عملية التعلم والفهم بالنسبة للطلاب عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز لغة التواصل وبالتالي بناء جيل جديد أكثر ذكاء وفطنة، منوهة بدعم محافظة اللاذقية لتقديم التسهيلات وتأمين المستلزمات.

ورأى المهندس تيسير حبيب رئيس مجلس محافظة اللاذقية أن جولة اليوم تعكس اهتمام الجانب الروسي بتعزيز التعاون مع المحافظة في القطاع التعليمي، والمساهمة بشكل فاعل للنهوض بهذا القطاع بعد الأضرار الجسيمة التي تسببت بها الحرب.

بدوره عبر الدكتور موفق صوفي عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع المدني في اللاذقية عن أمله بأن تثمر اتفاقيات التعاون بين الطرفين لما فيه مصلحة الجميع، متوجهاً بالشكر لوقوف روسيا مع سورية في ظل هذه الظروف الصعبة.

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