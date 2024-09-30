اليونيسف تحذر من تردي أوضاع الأطفال في قطاع غزة

جنيف-سانا

حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في الأراضي الفلسطينية جوناثان كريكس اليوم من خطورة الأوضاع المتردية للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي عليه منذ نحو عام.

ونقلت فرانس برس عن كريكس قوله: إن “عدداً كبيراً من الأطفال خسروا فرداً أو أفراداً من عائلتهم، ونلتقي الكثير من الأطفال في هذه الأوضاع، والتقديرات تشير إلى أن 19 ألفاً عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم”، منبهاً إلى تأثر ومعاناة الأطفال الشديد من العنف وقوة القصف وانعدام الاستقرار.

ولفت إلى أن وضع المدارس في كارثة تامة، حيث دمر 85 بالمئة من المباني وكل الأطفال في سن الدراسة لم يحضروا ساعة صف واحدة خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وأشار إلى عواقب حالة الاكتظاظ الشديد المقترن بكثافة سكانية كبيرة جداً ما يخلف شروطاً صحية رديئة للغاية، مؤكداً أن هذه الأوضاع تشكل صيغة مثالية لظهور أمراض ولا سيما بين الأطفال، وذلك في وقت تعاني فيه معظم المستشفيات من نقص الخدمات وخروجها من الخدمة.

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