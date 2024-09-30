الانتهاء من صيانة الطريق الدولي حلب – دمشق ضمن قطاع محافظة إدلب

حماة-سانا

أنهى فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة حماة أعمال صيانة وإعادة تأهيل طريق دمشق – حلبالدولي، ضمن قطاع محافظة إدلب.

وبينت مديرة فرع المواصلات الطرقية في محافظتي حماة وإدلب المهندسة صفاء نعامة في تصريح لمراسل سانا أن الأعمال شملت قشط ومد مادة الإسفلت للمواقع الأكثر تضرراً، إضافة إلى دهان حراري بـ 3 خطوط بطول يقارب 21 كيلومتراً في الطريق الذي يمر بمنطقتي خان شيخون ومعرة النعمان وبلدة خان السبل ومدينة سراقب وصولاً إلى الحدود الإدارية لمحافظة حلب.

وأشارت نعامة إلى أنه يتم العمل على دراسة وضع شاخصات تحذيرية ولوحات دلالية بدلاً من تلك التي تعرضت للتخريب، ولا سيما أن الطريق يعد الشريان الرئيس الذي يربط المنطقة الجنوبية بالوسطى والساحلية بالمنطقة الشمالية مروراً بمحافظات حمص وحماة وإدلب.

عبدالله الشيخ

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