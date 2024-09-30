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القوات الروسية تقضي على أكثر من 350 عسكرياً أوكرانياً في كورسك

2024-09-30

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة تصدت لخمس محاولات لقوات نظام كييف لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك.

وذكرت الوزارة في بيان أن طيران ومدفعية القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات الألوية الآلية من قوات كييف في مناطق عدة في المقاطعة، كما استهدف تجمعات وخطوط إمداد في مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

وأوضح البيان أن قوات كييف خسرت خلال العمليات العسكرية على مدار الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 350 عسكرياً وعدداً من المركبات المدرعة والقطع المدفعية ومدفعاً مضاداً للطائرات ونظام دفاع صاروخي ومحطة رادار للدفاع الجوي.

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