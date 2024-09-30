ارتفاع عدد ضحايا مجزرة العدو الإسرائيلي في عين الدلب جنوب لبنان إلى 45 شهيداً

بيروت-سانا

ارتفع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في عين الدلب جنوب لبنان إلى 45 شهيداً.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم: إن عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي أمس في بلدة عين الدلب شرق مدينة صيدا ارتفع إلى 45 شهيداً و70 جريحاً، كما ارتفع عدد ضحايا غارات العدو على الهرمل ليل أمس إلى 12 شهيداً و20 جريحاً.

وأسفرت غارة استهدفت مركزاً للدفاع المدني في سحمر بالبقاع الغربي إلى استشهاد 6 مسعفين وإصابة 4 بجروح.

ونعت وزارة الصحة الشهداء، وحيت إقدام كل المسعفين اللبنانيين الذين لم يتوانوا عن أداء واجبهم الإنساني، رغم ما يتعرضون له من تهديد وتخويف وترهيب لإعاقتهم عن مهمتهم الإسعافية.

وأعربت الوزارة عن الأسف لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووضع حد لتمادي العدو الإسرائيلي بخرق القوانين والأعراف الدولية وتنفيذ إبادته اللاإنسانية العدوانية، والتي يدفع ثمنها المدنيون ورجال الإسعاف.

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