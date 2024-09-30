القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حررت بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة قولها في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إنه “نتيجة للعمليات القتالية التي تقوم بها القوات الروسية تم تحرير بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما واصلت تقدمها وتعزيز مواقعها على عدد من المحاور، وكبدت قوات نظام كييف خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعاً لتخزين الذخيرة ومخزناً للصواريخ والبنية التحتية لمطار عسكري وقطاراً عسكرياً في منطقة التفريغ، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لقوات نظام كييف في 124 منطقة، وتم إسقاط أربعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع و24 طائرة أوكرانية دون طيار.

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