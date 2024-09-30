قاسم: أشكر اللبنانيين جميعاً الذين أظهروا وحدة وطنية بمواجهة جرائم “إسرائيل” وأمريكا.. نحن في مركب واحد.. اطمئنوا النصر حليفنا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفارة الصينية بدمشق تحتفل بالذكرى الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية
2024-09-29
صباغ لرئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة: التدابير القسرية أحادية الجانب تمنع سورية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة
2024-09-29
الوزير صباغ يلتقي نظيره الإيراني.. وبحث لتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان
2024-09-29
سورية وإندونيسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل لسمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
2024-09-29
وزراء خارجية مجموعة الـ77 والصين يطالبون بإيقاف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل
2024-09-29
سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبه الجسيمة
2024-09-28
خبيران روسيان: الكيان الإسرائيلي مستمر بارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية في ظل الدعم الغربي
2024-09-28
محليات
الدكتورة العطار: الشهيد حسن نصر الله له في سورية مكان فريد وعزاؤنا هو بقاؤه شامخاً منتصراً مذ كان وسيبقى
2024-09-30
درجات الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل الأمطار بمناطق متفرقة
2024-09-30
طقس الغد.. أجواء خريفية معتدلة مائلة للبرودة خلال الليل
2024-09-29
المركز الصحي في معبر جديدة يابوس يواصل تقديم الخدمات الطبية للوافدين من لبنان
2024-09-29
وزيرا الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية يتفقدان أوضاع العائلات الوافدة من لبنان في معبر جوسيه ومراكز الإيواء بحمص
2024-09-29
وزير النفط يناقش مع شركة محروقات واقع العمل وتزويد آليات النقل العام بالمشتقات النفطية
2024-09-29
مساعدات روسية لدعم منظومة القطاع الصحي في اللاذقية
2024-09-29
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يتأهل إلى نهائيات آسيا بفوزه على منتخب فيتنام في ختام التصفيات
2024-09-29
منتخب سورية للقوة البدنية يستعد لبطولة العالم لفئة الماسترز
2024-09-28
في الدور ربع النهائي من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم… فوز جبلة وحطين والوحدة على الفتوة وأهلي حلب والكرامة
2024-09-27
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب غوام في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا
2024-09-27
برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني
2024-09-25
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب بوتان في الجولة الثانية بتصفيات آسيا
2024-09-25
عمر المقداد… موهبة صاعدة في عالم السباحة
2024-09-25
اقتصاد
وزير النفط يناقش مع شركة محروقات واقع العمل وتزويد آليات النقل العام بالمشتقات النفطية
2024-09-29
تراجع أسعار الذهب والفضة
2024-09-27
روسيا: أعدنا توجيه نحو 40 بالمئة من صادرات الغاز إلى وجهات أخرى بدلاً من أوروبا
2024-09-26
70 شركة متخصصة في معرض ذهب إكسبو للألبسة والأحذية
2024-09-26
غرفة تجارة دمشق تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها الجديد
2024-09-26
لتقديم الخدمات المصرفية… المركزي يوعز للمصارف وشركات الصرافة بالتوجه إلى المعابر الحدودية مع لبنان
2024-09-26
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 20 ألف ليرة
2024-09-26
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الدكتورة العطار: الشهيد حسن نصر الله له في سورية مكان فريد وعزاؤنا هو بقاؤه شامخاً منتصراً مذ كان وسيبقى
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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 360 على القطاع إلى 41615 شهيداً و96359 جريحاً
قاسم: أشكر اللبنانيين جميعاً الذين أظهروا وحدة وطنية بمواجهة جرائم “إسرائيل” وأمريكا.. نحن في مركب واحد.. اطمئنوا النصر حليفنا
2024-09-30
2024-09-30
najwa
سابق
قاسم: نحن الآن نتابع القيادة وإدارة المواجهة بحسب هيكلية الحزب حيث يوجد نواب للقادة وبدائل احتياط جاهزة عندما يصاب القائد في أي موقع كان.. سنختار أميناً عاماً للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب
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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 360 على القطاع إلى 41615 شهيداً و96359 جريحاً
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