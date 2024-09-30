وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 105 أشخاص وإصابة 359 بجروح جراء العدوان الإسرائيلي يوم الأحد على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفارة الصينية بدمشق تحتفل بالذكرى الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية
2024-09-29
صباغ لرئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة: التدابير القسرية أحادية الجانب تمنع سورية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة
2024-09-29
الوزير صباغ يلتقي نظيره الإيراني.. وبحث لتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان
2024-09-29
سورية وإندونيسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل لسمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
2024-09-29
وزراء خارجية مجموعة الـ77 والصين يطالبون بإيقاف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل
2024-09-29
سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبه الجسيمة
2024-09-28
خبيران روسيان: الكيان الإسرائيلي مستمر بارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية في ظل الدعم الغربي
2024-09-28
محليات
طقس الغد.. أجواء خريفية معتدلة مائلة للبرودة خلال الليل
2024-09-29
المركز الصحي في معبر جديدة يابوس يواصل تقديم الخدمات الطبية للوافدين من لبنان
2024-09-29
وزيرا الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية يتفقدان أوضاع العائلات الوافدة من لبنان في معبر جوسيه ومراكز الإيواء بحمص
2024-09-29
وزير النفط يناقش مع شركة محروقات واقع العمل وتزويد آليات النقل العام بالمشتقات النفطية
2024-09-29
مساعدات روسية لدعم منظومة القطاع الصحي في اللاذقية
2024-09-29
حزب الإصلاح الوطني: استشهاد سماحة السيد نصر الله سيزيد جذوة المقاومة اشتعالاً
2024-09-29
اتحاد الصحفيين: اغتيال السيد حسن نصر الله جريمة حرب
2024-09-29
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يتأهل إلى نهائيات آسيا بفوزه على منتخب فيتنام في ختام التصفيات
2024-09-29
منتخب سورية للقوة البدنية يستعد لبطولة العالم لفئة الماسترز
2024-09-28
في الدور ربع النهائي من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم… فوز جبلة وحطين والوحدة على الفتوة وأهلي حلب والكرامة
2024-09-27
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب غوام في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا
2024-09-27
برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني
2024-09-25
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب بوتان في الجولة الثانية بتصفيات آسيا
2024-09-25
عمر المقداد… موهبة صاعدة في عالم السباحة
2024-09-25
اقتصاد
وزير النفط يناقش مع شركة محروقات واقع العمل وتزويد آليات النقل العام بالمشتقات النفطية
2024-09-29
تراجع أسعار الذهب والفضة
2024-09-27
روسيا: أعدنا توجيه نحو 40 بالمئة من صادرات الغاز إلى وجهات أخرى بدلاً من أوروبا
2024-09-26
70 شركة متخصصة في معرض ذهب إكسبو للألبسة والأحذية
2024-09-26
غرفة تجارة دمشق تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها الجديد
2024-09-26
لتقديم الخدمات المصرفية… المركزي يوعز للمصارف وشركات الصرافة بالتوجه إلى المعابر الحدودية مع لبنان
2024-09-26
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 20 ألف ليرة
2024-09-26
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
صباغ لرئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة: التدابير القسرية أحادية الجانب تمنع سورية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الرئيس الأسد: المقاومة لا تضعف باستشهاد قائدها.. والشهيد نصر الله سيبقى في ذاكرة السوريين
الوزير صباغ يلتقي نظيره الإيراني.. وبحث لتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان
سورية وإندونيسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل لسمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
الحرارة إلى انخفاض ونسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية
سورية تعلن الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام باستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله
اللجنة العليا للإغاثة تبحث الاستجابة الطارئة واللازمة للوافدين من لبنان الشقيق والنازحين منه
سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبه الجسيمة
اتحاد علماء بلاد الشام والمجلس العلمي الفقهي: إن طريق القدس وفلسطين الذي رواه السيد حسن نصر الله بدمائه سيبقى طريقنا حتى النصر
حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 105 أشخاص وإصابة 359 بجروح جراء العدوان الإسرائيلي يوم الأحد على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت
2024-09-30
2024-09-30
SAMER
سابق
العلاقات الإعلامية في حزب الله: تعليقاً على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجراءات تنظيميّة داخل قيادة حزب الله بعد استشهاد سماحة الأمين العام، نوضّح أن الأنباء المتعلقة بهذا الشأن لا أهميّة لها ولا يبنى عليها ما لم يصدر بشأنها بيان رسمي عن قيادة حزب الله
انظر ايضاً
العلاقات الإعلامية في حزب الله: تعليقاً على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجراءات تنظيميّة داخل قيادة حزب الله بعد استشهاد سماحة الأمين العام، نوضّح أن الأنباء المتعلقة بهذا الشأن لا أهميّة لها ولا يبنى عليها ما لم يصدر بشأنها بيان رسمي عن قيادة حزب الله
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