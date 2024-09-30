وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 105 أشخاص وإصابة 359 بجروح جراء العدوان الإسرائيلي يوم الأحد على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت