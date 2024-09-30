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وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 105 أشخاص وإصابة 359 بجروح جراء العدوان الإسرائيلي يوم الأحد على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت

2024-09-30

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العلاقات الإعلامية في حزب الله: تعليقاً على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجراءات تنظيميّة داخل قيادة حزب الله بعد استشهاد سماحة الأمين العام، نوضّح أن الأنباء المتعلقة بهذا الشأن لا أهميّة لها ولا يبنى عليها ما لم يصدر بشأنها بيان رسمي عن قيادة حزب الله

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