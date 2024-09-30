4 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع وسيارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوبه ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين.

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون اليوم جراء قصف طيران الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ومجموعة من الفلسطينيين وسط مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول الماضي ما أسفر عن استشهاد 41595 وإصابة 96251 غالبيتهم من الأطفال والنساء في وقت لا يزال فيه آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen