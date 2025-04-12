SCS-NET

وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

2024-09-29

انظر ايضاً

أكثر من 110 فرسان في بطولة النصر الثانية بنادي الفروسية في الديماس بريف دمشق

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved