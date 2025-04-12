وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مسؤول أممي يستنكر انتهاك القوات الإسرائيلية منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بالجولان
2025-04-11
أردوغان: إسرائيل تعمل على زعزعة الاستقرار في سوريا.. وتركيا لن تسمح بذلك
2025-04-11
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط النظام
2025-04-11
مشاركة الرئيس الشرع والوزير الشيباني في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025
2025-04-11
الوزيرة قبوات تبحث مع سفاردستروم آفاق التعاون بين سوريا والسويد
2025-04-11
الرئيس الشرع يصل تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي ويجري لقاءات على هامشه
2025-04-11
الجامعة العربية: اتصالات مكثفة مع أمريكا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
2025-04-11
محليات
اتفاق بين إدارة الأمن العام ووجهاء بصرى الشام لتسليم المطلوبين وتعزيز الأمن
2025-04-11
محافظة دمشق: صيانة وتركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في طرق رئيسة وإزالة منصف طريق كورنيش الميدان
2025-04-11
ارتقاء شخص وإصابة آخر جراء انفجار بريف إدلب الجنوبي
2025-04-11
الوزيرة قبوات خلال لقاء مع البطريرك يوحنا العاشر: التركيز على الشراكة بين جميع أطياف الشعب السوري
2025-04-11
مجلس مدينة درعا يعلن عن مسابقة لأفضل تصميم تجميلي للمدينة
2025-04-11
في إطار مشروع إزالة الأنقاض من المدينة… بدء أعمال الهدم والترحيل لمبنى المواصلات القديم ومدرسة الكفاح بحلب
2025-04-11
الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مطرية متوقعة على بعض المناطق
2025-04-11
رياضة
بطولة النصر 2 لقفز الحواجز… محطة جديدة في عالم منافسات الفروسية
2025-04-11
منتخب الإمارات يتأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين
2025-04-10
لاتسيو الإيطالي يخسر بصورة مفاجئة في الأراضي النرويجية
2025-04-10
تشلسي يسجل ثلاثية في مرمى ليغيا وارسو في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
2025-04-10
ميسي يقود إنتر ميامي لبلوغ الدور نصف النهائي في دوري أبطال الكونكاكاف
2025-04-10
منتخب سوريا للشابات بكرة القدم يتعادل مع نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا
2025-04-10
فضية لسوريا بالبطولة العربية للجودو
2025-04-10
اقتصاد
على هامش معرض اغرو سيريا الثالث.. توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة مشهداني وشركة ميركُر التركية
2025-04-11
المشاركون في “آغرو سيريا” الثالث.. المعرض نافذة للقاء رجال الأعمال والتعريف بالمنتجات الزراعية السورية
2025-04-11
اجتماع في وزارة الاقتصاد والصناعة لمناقشة تحديات الصناعة السورية وكيفية النهوض بها
2025-04-10
تحديد مركزي صوامع ازرع وحبوب الصنمين في درعا لاستلام محصول القمح
2025-04-10
استثمار الشراكات والتقنيات لإدارة ملف المخاطر المحيطة بالتراث السوري
2025-04-09
محلج العاصي بحماة يورد 25 طناً من بذار القطن الزراعية إلى دير الزور
2025-04-09
غداً آخر موعد لتقديم بيانات آذار الضريبية لمكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي
2025-04-09
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
اتفاق بين إدارة الأمن العام ووجهاء بصرى الشام لتسليم المطلوبين وتعزيز الأمن
مسؤول أممي يستنكر انتهاك القوات الإسرائيلية منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بالجولان
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط النظام
الرئيس الشرع يصل تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي ويجري لقاءات على هامشه
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل
الرئيس الشرع يجتمع مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل
تحرك أمريكي لاستئناف برامج المساعدات الخارجية لدول بينها سوريا
وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
2024-09-29
2024-09-29
SAMER
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4 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة
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العلاقات الإعلامية في حزب الله: تعليقاً على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجراءات تنظيميّة داخل قيادة حزب الله بعد استشهاد سماحة الأمين العام، نوضّح أن الأنباء المتعلقة بهذا الشأن لا أهميّة لها ولا يبنى عليها ما لم يصدر بشأنها بيان رسمي عن قيادة حزب الله
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أكثر من 110 فرسان في بطولة النصر الثانية بنادي الفروسية في الديماس بريف دمشق
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