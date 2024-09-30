السفارة الصينية بدمشق تحتفل بالذكرى الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

دمشق-سانا

نظمت السفارة الصينية بدمشق حفل استقبال اليوم بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وذلك في فندق داماروز.

وأكد السفير الصيني شي هونغوي في كلمة أن الصين وسورية صديقان وشريكان وأخوان جيّدان تربطهما صداقة عميقة، ويتبادل الشعبان الاحترام والمحبة بينهما، مجدداً دعم بلاده لسورية في الحفاظ على استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وإعادة إعمارها.

وشدد السفير هونغوي رفض بلاده أي تدخل خارجي في شؤون سورية الداخلية والمساس بأمنها واستقرارها، ودعا إلى رفع العقوبات القسرية أحادية الجانب وغير الشرعية عن شعبها، لافتاً إلى رغبة بلاده في العمل مع سورية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق نتائج جديدة وبناء مستقبل مشترك أفضل للبشرية.

من جانبه أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب أن العلاقات السورية الصينية قديمة وتعززت من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين وتوقيع حزمة كبيرة من الاتفاقيات التي كان لها دور رئيس في تعميق أوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

وأعرب الوزير الخطيب عن تطلع سورية للمزيد من التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي مع الجانب الصيني الصديق، والارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي في كل المجالات إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين.

ونوه الوزير الخطيب بموقف الصين المسؤول الذي تجلى في استخدامها لحق النقض عدة مرات ضد مشاريع القرارات الغربية في مجلس الأمن والتي أرادت استهداف سورية وعرقلة جهود مكافحة الإرهاب فيها.

المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان أوضحت في تصريح للصحفيين أن الصين تؤمن بحرية وكرامة الشعوب وهي ليس لديها أي تاريخ استعماري، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة ولبنان والمنطقة له هدفان الأول صهينة المنطقة والثاني الحفاظ على الهيمنة والمركزية الغربية التي تود أن تبقي على سيطرتها في العالم لكي تتمكن من استمرار نهب الشعوب.

وأشارت الدكتورة شعبان إلى أن تحالفات الصين مع البلدان الأفريقية والآسيوية واللاتينية تعزز العالم متعدد الأقطاب الذي يؤسس لكرامة الإنسان والتنمية المشتركة المستدامة بين الدول والشعوب، مبينة أن العصر الغربي لم يقدم للعالم سوى الحروب والاستعمار والقتل.

حضر الحفل وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد والإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي والأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي إبراهيم حديد ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل ومحافظ ريف دمشق أحمد خليل ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن رعد، وعدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية وأعضاء مجلس الشعب وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سورية.

ريم حشمه

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