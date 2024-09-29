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طقس الغد.. أجواء خريفية معتدلة مائلة للبرودة خلال الليل

2024-09-29

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات من المطر ليلاً على المناطق الساحلية، وسديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية.

ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة بشكل عام، وبارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والساحلية والقلمون.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الغربية وجنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق31 / 17
المنطقة الجنوبية30 / 16
المرتفعات الجبلية24 / 12
المنطقة الوسطى32 / 17
المنطقة الساحلية28 / 20
المنطقة الشمالية32 / 18
منطقة الجزيرة33 / 17
المنطقة الشرقية35 / 18
منطقة البادية33 / 17

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