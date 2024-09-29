المركز الصحي في معبر جديدة يابوس يواصل تقديم الخدمات الطبية للوافدين من لبنان

ريف دمشق-سانا

قامت مديرية الصحة في محافظة ريف دمشق منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق برفد المركز الصحي في منطقة جديدة يابوس الحدودية بجميع أنواع الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة والكادر الطبي والتمريضي والفني، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للوافدين من السوريين واللبنانيين عبر المعبر.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أن المديرية رفدت المركز بـ 10 أطباء و10 من الكوادر الفنية والممرضين إضافة إلى 4 سيارات إسعاف إحداها عيادة متنقلة تقوم على مدار الساعة بتقديم كل ما يلزم من خدمات صحية وطبية للوافدين من الجانبين السوري واللبناني مثل الرعاية الصحية الأولية واللقاح والمعاينات والأدوية والإحالة لبعض الحالات الإسعافية إلى مشافي دمشق وريف دمشق عبر سيارات الإسعاف.

وأكد مدير الصحة أن جميع الخدمات التي تقدم في المعبر الحدودي للوافدين مجانية، والمديرية في حالة جوهزية تامة استعداداً لأي طارئ.

سفيرة إسماعيل

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