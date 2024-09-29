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الصحة اللبنانية… استشهاد 14 مسعفاً خلال يومين

2024-09-29

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن 14 مسعفاً استشهدوا خلال اليوم والأمس، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المكتب الإعلامي في الوزارة قوله: “إن مسعفين استشهدوا بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مركزهم في طيردبا وحومين الفوقا”، مشيراً إلى أن “سلسلة الاعتداءات أدت إلى استشهاد أربعة عشر مسعفاً في يومين”.

وشجب البيان بأشد العبارات تكرار العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المراكز الصحية والتي تضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية ولا سيما اتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين إفساحاً لهم لقيامهم بواجبهم الإنساني.

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