وسائل إعلام: غارات للعدو الإسرائيلي تستهدف محطة كهرباء والمطار الدولي في مدينة الحديدة اليمنية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مسؤول أممي يستنكر انتهاك القوات الإسرائيلية منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بالجولان
2025-04-11
أردوغان: إسرائيل تعمل على زعزعة الاستقرار في سوريا.. وتركيا لن تسمح بذلك
2025-04-11
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط النظام
2025-04-11
مشاركة الرئيس الشرع والوزير الشيباني في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025
2025-04-11
الوزيرة قبوات تبحث مع سفاردستروم آفاق التعاون بين سوريا والسويد
2025-04-11
الرئيس الشرع يصل تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي ويجري لقاءات على هامشه
2025-04-11
الجامعة العربية: اتصالات مكثفة مع أمريكا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
2025-04-11
محليات
ارتقاء شخص وإصابة آخر جراء انفجار بريف إدلب الجنوبي
2025-04-11
الوزيرة قبوات خلال لقاء مع البطريرك يوحنا العاشر: التركيز على الشراكة بين جميع أطياف الشعب السوري
2025-04-11
مجلس مدينة درعا يعلن عن مسابقة لأفضل تصميم تجميلي للمدينة
2025-04-11
في إطار مشروع إزالة الأنقاض من المدينة… بدء أعمال الهدم والترحيل لمبنى المواصلات القديم ومدرسة الكفاح بحلب
2025-04-11
الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مطرية متوقعة على بعض المناطق
2025-04-11
وزارة التربية والتعليم تصدر برامج امتحانات شهادتي التعليم الثانوي والأساسي العام والشرعي في منطقة إدلب وريفها وريف حلب
2025-04-10
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع المبعوث الهولندي التعاون في مجال الدعم الإنساني
2025-04-10
رياضة
منتخب الإمارات يتأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين
2025-04-10
لاتسيو الإيطالي يخسر بصورة مفاجئة في الأراضي النرويجية
2025-04-10
تشلسي يسجل ثلاثية في مرمى ليغيا وارسو في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
2025-04-10
ميسي يقود إنتر ميامي لبلوغ الدور نصف النهائي في دوري أبطال الكونكاكاف
2025-04-10
منتخب سوريا للشابات بكرة القدم يتعادل مع نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا
2025-04-10
فضية لسوريا بالبطولة العربية للجودو
2025-04-10
برشلونة في مواجهة دورتموند وباريس سان جيرمان يلتقي أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
2025-04-09
اقتصاد
اجتماع في وزارة الاقتصاد والصناعة لمناقشة تحديات الصناعة السورية وكيفية النهوض بها
2025-04-10
تحديد مركزي صوامع ازرع وحبوب الصنمين في درعا لاستلام محصول القمح
2025-04-10
استثمار الشراكات والتقنيات لإدارة ملف المخاطر المحيطة بالتراث السوري
2025-04-09
محلج العاصي بحماة يورد 25 طناً من بذار القطن الزراعية إلى دير الزور
2025-04-09
غداً آخر موعد لتقديم بيانات آذار الضريبية لمكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي
2025-04-09
انتهاء زراعة البطاطا الربيعية في حمص
2025-04-09
حماية المستهلك بحمص تنظم 384 ضبطاً في ثلاثة أشهر
2025-04-09
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مسؤول أممي يستنكر انتهاك القوات الإسرائيلية منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بالجولان
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط النظام
الرئيس الشرع يصل تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي ويجري لقاءات على هامشه
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل
الرئيس الشرع يجتمع مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل
تحرك أمريكي لاستئناف برامج المساعدات الخارجية لدول بينها سوريا
وسائل إعلام: غارات للعدو الإسرائيلي تستهدف محطة كهرباء والمطار الدولي في مدينة الحديدة اليمنية
2024-09-29
2024-09-29
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