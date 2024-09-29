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عــاجــل الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: أربعة شهداء وعدد من الجرحى في ثلاث غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدة حلبتا في البقاع

المقاومة اللبنانية تعلن استشهاد القائد المقاوم علي كركي إثر العدوان الاسرائيلى الغادر على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي استشهد فيه كوكبة من المقاومين برفقة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله

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الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: أربعة شهداء وعدد من الجرحى في ثلاث غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدة حلبتا في البقاع

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