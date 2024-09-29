المقاومة اللبنانية تعلن استشهاد القائد المقاوم علي كركي إثر العدوان الاسرائيلى الغادر على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي استشهد فيه كوكبة من المقاومين برفقة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله

الأحد / 29 / 09 / 2024
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
سورية وإندونيسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل لسمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
2024-09-29
وزراء خارجية مجموعة الـ77 والصين يطالبون بإيقاف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل
2024-09-29
سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبه الجسيمة
2024-09-28
خبيران روسيان: الكيان الإسرائيلي مستمر بارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية في ظل الدعم الغربي
2024-09-28
على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا
2024-09-28
صباغ وغوتيريش يبحثان التداعيات الخطيرة لتصعيد العدوان الإسرائيلي
2024-09-28
صباغ ولافروف يبحثان الأوضاع في المنطقة ويوقعان على إعلان مشترك حول سبل مواجهة آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب
2024-09-28
محليات
حزب الإصلاح الوطني: استشهاد سماحة السيد نصر الله سيزيد جذوة المقاومة اشتعالاً
2024-09-29
اتحاد الصحفيين: اغتيال السيد حسن نصر الله جريمة حرب
2024-09-29
منظمات غير حكومية تعلن جهوزيتها التامة لاستقبال الوافدين اللبنانيين
2024-09-29
الحرارة إلى انخفاض ونسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية
2024-09-29
حزب البعث العربي الاشتراكي يدين اغتيال الأمين العام لحزب الله.. الشعب العربي السوري الأبي فقد باستشهاده شريكاً وفياً
2024-09-28
محافظ طرطوس يتفقد إجراءات استقبال الوافدين من لبنان عبر مركز العريضة الحدودي
2024-09-28
اتّحاد الكتّاب العرب في سورية: العدوان الصّهيونيّ الغاشم على أهلنا في غزّة ولبنان سيسقط وسيجر المعتدي أذيال الخيبة والعار
2024-09-28
رياضة
منتخب سورية للقوة البدنية يستعد لبطولة العالم لفئة الماسترز
2024-09-28
في الدور ربع النهائي من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم… فوز جبلة وحطين والوحدة على الفتوة وأهلي حلب والكرامة
2024-09-27
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب غوام في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا
2024-09-27
برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني
2024-09-25
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب بوتان في الجولة الثانية بتصفيات آسيا
2024-09-25
عمر المقداد… موهبة صاعدة في عالم السباحة
2024-09-25
ريال مدريد يفوز على ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني
2024-09-24
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب والفضة
2024-09-27
روسيا: أعدنا توجيه نحو 40 بالمئة من صادرات الغاز إلى وجهات أخرى بدلاً من أوروبا
2024-09-26
70 شركة متخصصة في معرض ذهب إكسبو للألبسة والأحذية
2024-09-26
غرفة تجارة دمشق تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها الجديد
2024-09-26
لتقديم الخدمات المصرفية… المركزي يوعز للمصارف وشركات الصرافة بالتوجه إلى المعابر الحدودية مع لبنان
2024-09-26
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 20 ألف ليرة
2024-09-26
المؤسسة العامة لإكثار البذار تحدد سعر مبيع بذار الشعير للفلاحين
2024-09-26
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
سورية وإندونيسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل لسمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
الحرارة إلى انخفاض ونسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية
سورية تعلن الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام باستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله
اللجنة العليا للإغاثة تبحث الاستجابة الطارئة واللازمة للوافدين من لبنان الشقيق والنازحين منه
سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبه الجسيمة
اتحاد علماء بلاد الشام والمجلس العلمي الفقهي: إن طريق القدس وفلسطين الذي رواه السيد حسن نصر الله بدمائه سيبقى طريقنا حتى النصر
حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا
صباغ ولافروف يبحثان الأوضاع في المنطقة ويوقعان على إعلان مشترك حول سبل مواجهة آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب
الخارجية: إصرار الكيان الإرهابي الإسرائيلي على ارتكاب جميع أنواع جرائم الحرب سيجر المنطقة لتصعيد خطير
عــاجــل
الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: أربعة شهداء وعدد من الجرحى في ثلاث غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدة حلبتا في البقاع
المقاومة اللبنانية تعلن استشهاد القائد المقاوم علي كركي إثر العدوان الاسرائيلى الغادر على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي استشهد فيه كوكبة من المقاومين برفقة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله
2024-09-29
2024-09-29
hadeil
سابق
الولايات المتحدة: مصرع 63 شخصاً جراء الإعصار هيلين
التالي
لبنان: استشهاد 17 شخصاً من عائلة واحدة في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة بالبقاع
انظر ايضاً
الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: أربعة شهداء وعدد من الجرحى في ثلاث غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدة حلبتا في البقاع
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved