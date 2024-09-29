المقاومة اللبنانية تعلن استشهاد القائد المقاوم علي كركي إثر العدوان الاسرائيلى الغادر على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي استشهد فيه كوكبة من المقاومين برفقة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله