الولايات المتحدة: مصرع 63 شخصاً جراء الإعصار هيلين

واشنطن-سانا

لقي 63 شخصاً مصرعهم جراء الإعصار هيلين الذي ضرب عدداً من الولايات الأمريكية.

وذكرت السلطات المحلية وفق وكالة فرانس برس أن 24 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في كارولينا الجنوبية و 17 في جورجيا و11 في فلوريدا وعشرة في كارولينا الشمالية وشخصاً في فيرجينيا.

وضرب هيلين شمال غرب فلوريدا مساء الخميس الماضي كإعصار من الفئة الرابعة على مقياس من خمس درجات مصحوبا برياح بلغت سرعتها 225 كيلومتراً في الساعة، وأعلنت ولايات ألاباما وفلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وتينيسي حالة الطوارئ الفدرالية.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الذي انخفضت قوته إلى “إعصار ما بعد استوائي” اليوم وادي أوهايو ووسط منطقة أبالاتش.

ويقول العلماء: إن تغير المناخ يؤدي على الأرجح دوراً في التكثيف السريع للأعاصير التي تنهل من طاقة المحيطات الأكثر دفئاً، ما يؤدي إلى ارتفاع خطر حصول أعاصير أقوى.

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