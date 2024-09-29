بيسكوف: التصعيد الغربي قرب حدودنا يجعل تعديل العقيدة النووية الروسية ضرورياً

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن التعديلات المقرر إدخالها على وثيقة “أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي” هي تعديلات ضرورية، وذلك بعد تصعيد التوترات على الحدود الروسية ومشاركة قوى نووية في الصراع بأوكرانيا إلى جانب نظام كييف.

وفي مقابلة على قناة “روسيا 1” قال بيسكوف وفق وكالة سبوتنيك: “من الواضح أن الطريقة التي يتطور بها الوضع الدولي والطريقة التي تتصاعد بها التوترات حول حدودنا والطريقة التي بدأت قوى نووية تشارك إلى جانب كييف في الصراع بأوكرانيا والطريقة التي تتوسع بها البنية التحتية العسكرية للناتو قرب حدودنا، كل ذلك يجعل من الضروري إدخال تعديلات على كل من العقيدة النووية ووثيقة أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي”، مشيراً إلى أنه تم تجهيز التعديلات وسيجري الآن إضفاء الطابع الرسمي عليها.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أعلن في وقت سابق أن موسكو قد تجري تغييرات أو تدخل تعديلات على العقيدة النووية الروسية، وذلك رداً على التصرفات غير الودية من الغرب.

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