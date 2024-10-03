تظاهرات في أستراليا تنديداً بالإرهاب الإسرائيلي في لبنان وغزة

سيدني-سانا

تظاهر عشرات الأشخاص في مدينتي سيدني وملبورن بأستراليا اليوم، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وغزة.

وذكرت صحيفة صنداي مورنينغ هيرالد الأسترالية أن المتظاهرين نددوا بالإرهاب الإسرائيلي ضد لبنان وفلسطين، مؤكدين أن ” “إسرائيل” هي دولة إرهابية وأن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو هو مجرم حرب” كما أدانوا الدول الصامتة على حرب الإبادة التي يرتكبها هذا الكيان في غزة ولبنان.

وحسب الصحيفة، رفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والفلسطينية وعلم حزب الله وصوراً للشهيد حسن نصر الله، وشعارات منددة بإرهاب الكيان الإسرائيلي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen