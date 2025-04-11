41595 شهيداً في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 41 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 359 على القطاع ارتفع إلى 41595 شهيداً و96251 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد فلسطيني، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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