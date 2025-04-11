الدفاعات الروسية تسقط 125 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 125 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات جنوب غرب روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: “تم إسقاط 67 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فولغوغراد، و17 فوق مقاطعة بيلغورود، و17 فوق فورونيج، و18 فوق روستوف، وواحدة فوق بريانسك، وواحدة في مقاطعة كورسك، ومثلها في إقليم كراسنودار، و3 فوق بحر آزوف”.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غرب روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen