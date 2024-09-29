إيران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان

طهران-سانا

طلبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الاعتداءات والجرائم الوحشية المتواصلة، التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة.

ووجه السفير والمبعوث الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني يوم أمس رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن صامويل زيبوغار طلب فيها عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية والجرائم المستمرة التي يرتكبها هذا الكيان في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة، والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

وقال إيرواني: “بالنظر إلى التاريخ الأسود للكيان الصهيوني الحافل بالهجمات الإرهابية ضد المنشآت الدبلوماسية، بما في ذلك الهجوم المروع الذي شنه في مطلع نيسان 2024 على المنشآت الدبلوماسية للجمهورية الإيرانية في دمشق، فإن إيران تحذر بشدة من أي هجوم على منشآتها الدبلوماسية وممثليها، وترفض أي هجوم ينتهك المبادئ الأساسية لحصانة الأماكن الدبلوماسية والقنصلية”.

وأكد إيرواني “أن إيران لن تتردد في اتخاذ أي إجراء دفاعاً عن مصالحها الوطنية والأمنية الحيوية، وفقاً للقانون الدولي”.

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