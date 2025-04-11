الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينياً على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم سيدة وطفل وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، واعتدت على الفلسطينيين واعتقلت 40 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية ارتفعت إلى أكثر من 11 ألفاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

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