الرئيس الكوبي يدين عملية الاغتيال الإسرائيلية الجبانة التي استهدفت الأمين العام لحزب الله

هافانا-سانا

أدان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله جراء الهجوم الإسرائيلي على المباني السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت ما تسبب في دمار واسع وارتقاء مدنيين أبرياء.

وقال كانيل في حسابه على منصة اكس اليوم إن الجرائم الإسرائيلية تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والعالميين وهو ما تقع مسؤوليته الكاملة على عاتق “إسرائيل” بالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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