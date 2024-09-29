شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مدينة غزة ومخيم النصيرات

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة ومخيم النصيرات في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال قصف منزلين في شارع الجلاء وسط غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال منزلا شمال مخيم النصيرات.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 41586 فيما بلغت حصيلة الإصابات 96210 وهي حصيلة غير نهائية حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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