محافظ طرطوس يتفقد إجراءات استقبال الوافدين من لبنان عبر مركز العريضة الحدودي

طرطوس-سانا

تفقد محافظ طرطوس فراس الحامد خلال جولة مساء اليوم في مركز العريضة الحدودي سير إجراءات دخول واستقبال الوافدين من الاشقاء اللبنانيين وتأمين متطلباتهم ومستلزماتهم الإغاثية واللوجستية والخدمية.

واستمع المحافظ أثناء جولته إلى عدد من الوافدين عن واقع الإجراءات والخدمات المقدمة لهم، وأكد للقائمين على المركز ضرورة تقديم كل التسهيلات والمساعدة المطلوبة، والحفاظ على الجهوزية التامة لتوفير كل ما يلزم للوافدين من خدمات ورعاية، وبما يضمن تحقيق الاستجابة المثلى لهم.

غرام محمد

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