القوات اليمنية تستهدف مطار يافا في فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي

صنعاء-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار يافا في فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي من نوع “فلسطين2”.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان اليوم: “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم العدو الصهيوني في غزةَ ولبنان أطلقت القوة الصاروخية عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيلياً “بن غوريون”، وذلك أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو، وقد نفذت العملية بصاروخ باليستي من نوع فلسطين2”.

وأضاف البيان: “إن القوات المسلحة اليمنية ومعها كل شرفاء وأحرار الأمة مستمرة في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي ولن تتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة، ومشاركة في الدفاع عن غزة ولبنان”.

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