لافروف: الهجوم الإسرائيلي على لبنان عبر أجهزة الاتصال أسلوب إرهابي لتحقيق أهداف سياسية

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان من خلال تحويل التقنيات المدنية إلى أسلحة فتاكة هو من الأمثلة الصارخة على الأساليب الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية.

وقال لافروف في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، ولا سيما تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية، واصفا تلك الهجمات بأنها غير إنسانية.

ودعا لافروف إلى إجراء تحقيق فوري حول تلك الجريمة وعدم تجاهل الإشارات الواردة في وسائل الإعلام، عن تواطؤ واشنطن بشكل أو بآخر فيما يتعلق بالتحضير لهذا الهجوم الإرهابي.

وأكد وزير الخارجية الروسي ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف قتل الفلسطينيين بالأسلحة الأمريكية. وقال لافروف: إن “إسرائيل” تمارس عقاباً جماعياً بحق الفلسطينيين باستخدام الأسلحة الأمريكية، ويجب وقف قتل المدنيين الفلسطينيين بأسلحة أميركية فورا، فهو شكل غير مسبوق من الكوارث الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن من الضروري ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة وإعادة إعمار بنيته التحتية، وقبل ذلك ضمان تحقيق الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وحول الأزمة الأوكرانية أوضح لافروف أن روسيا لا تعزل نفسها عن الحوار مع الغرب، وطرحت فكرة إنشاء هيكل للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا، داعياً الدول التي ترعى مبادرات السلام في أوكرانيا إلى الأخذ في الاعتبار ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع.

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