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وسائل إعلام لبنانية: غارات العدو الإسرائيلي تتواصل ضد لبنان وتستهدف بلدات بلاط في قضاء مرجعيون والخيام و زوطر الشرقية وخراج بلدة العباسية ،تترافق مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي للعدو فوق قرى صور وبنت جبيل

2024-09-28

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وسائل إعلام إيرانية تعلن استشهاد العميد عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان

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