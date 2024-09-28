وسائل إعلام لبنانية: غارات العدو الإسرائيلي تتواصل ضد لبنان وتستهدف بلدات بلاط في قضاء مرجعيون والخيام و زوطر الشرقية وخراج بلدة العباسية ،تترافق مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي للعدو فوق قرى صور وبنت جبيل