وسائل إعلام إيرانية تعلن استشهاد العميد عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خبيران روسيان: الكيان الإسرائيلي مستمر بارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية في ظل الدعم الغربي
2024-09-28
على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا
2024-09-28
صباغ وغوتيريش يبحثان التداعيات الخطيرة لتصعيد العدوان الإسرائيلي
2024-09-28
صباغ ولافروف يبحثان الأوضاع في المنطقة ويوقعان على إعلان مشترك حول سبل مواجهة آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب
2024-09-28
وزراء خارجية بلدان مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة يعتمدون إعلاناً سياسياً حول بذل الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية
2024-09-28
صباغ يلتقي في نيويورك وزيري خارجية البرازيل وصربيا ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومبعوث الأمم المتحدة إلى سورية
2024-09-27
زاسبكين: العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين المحتلة إرهاب سافر ويجب إدانته
2024-09-27
محليات
محافظ ريف دمشق يبحث مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية آلية تأمين الاحتياجات الضرورية للوافدين من لبنان
2024-09-28
طقس اليوم.. أجواء حارة نسبياً نهاراً ومعتدلة ليلاً
2024-09-28
في إطار توجيهات الرئيس الأسد.. قافلة مساعدات طبية من سورية إلى لبنان محملة بـ 20 طناً من المواد الإسعافية والأدوية
2024-09-27
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2024-09-27
“لمة المحبة”… فعالية اجتماعية في بلدة سعسع بريف دمشق
2024-09-27
ورشة احترافية حول تطوير المواقع الإلكترونية وتطبيقاتها في جامعة طرطوس
2024-09-27
خطباء المساجد في سورية: المقاومون الأبطال في لبنان وفلسطين يخوضون معركة الحق في مواجهة الباطل ويحملون هموم الأمة
2024-09-27
رياضة
منتخب سورية للقوة البدنية يستعد لبطولة العالم لفئة الماسترز
2024-09-28
في الدور ربع النهائي من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم… فوز جبلة وحطين والوحدة على الفتوة وأهلي حلب والكرامة
2024-09-27
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب غوام في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا
2024-09-27
برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني
2024-09-25
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب بوتان في الجولة الثانية بتصفيات آسيا
2024-09-25
عمر المقداد… موهبة صاعدة في عالم السباحة
2024-09-25
ريال مدريد يفوز على ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني
2024-09-24
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب والفضة
2024-09-27
روسيا: أعدنا توجيه نحو 40 بالمئة من صادرات الغاز إلى وجهات أخرى بدلاً من أوروبا
2024-09-26
70 شركة متخصصة في معرض ذهب إكسبو للألبسة والأحذية
2024-09-26
غرفة تجارة دمشق تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها الجديد
2024-09-26
لتقديم الخدمات المصرفية… المركزي يوعز للمصارف وشركات الصرافة بالتوجه إلى المعابر الحدودية مع لبنان
2024-09-26
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 20 ألف ليرة
2024-09-26
المؤسسة العامة لإكثار البذار تحدد سعر مبيع بذار الشعير للفلاحين
2024-09-26
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الشريط الإخباري
حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا
صباغ ولافروف يبحثان الأوضاع في المنطقة ويوقعان على إعلان مشترك حول سبل مواجهة آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب
طقس اليوم.. أجواء حارة نسبياً نهاراً ومعتدلة ليلاً
الخارجية: إصرار الكيان الإرهابي الإسرائيلي على ارتكاب جميع أنواع جرائم الحرب سيجر المنطقة لتصعيد خطير
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وسائل إعلام لبنانية: غارات العدو الإسرائيلي تتواصل ضد لبنان وتستهدف بلدات بلاط في قضاء مرجعيون والخيام و زوطر الشرقية وخراج بلدة العباسية ،تترافق مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي للعدو فوق قرى صور وبنت جبيل
وسائل إعلام إيرانية تعلن استشهاد العميد عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان
2024-09-28
2024-09-28
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وسائل إعلام لبنانية: غارات العدو الإسرائيلي تتواصل ضد لبنان وتستهدف بلدات بلاط في قضاء مرجعيون والخيام و زوطر الشرقية وخراج بلدة العباسية ،تترافق مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي للعدو فوق قرى صور وبنت جبيل
انظر ايضاً
وسائل إعلام لبنانية: غارات العدو الإسرائيلي تتواصل ضد لبنان وتستهدف بلدات بلاط في قضاء مرجعيون والخيام و زوطر الشرقية وخراج بلدة العباسية ،تترافق مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي للعدو فوق قرى صور وبنت جبيل
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