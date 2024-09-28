SCS-NET
عــاجــل وسائل إعلام لبنانية: غارات العدو الإسرائيلي تتواصل ضد لبنان وتستهدف بلدات بلاط في قضاء مرجعيون والخيام و زوطر الشرقية وخراج بلدة العباسية ،تترافق مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي للعدو فوق قرى صور وبنت جبيل

وسائل إعلام إيرانية تعلن استشهاد العميد عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان

2024-09-28

انظر ايضاً

وسائل إعلام لبنانية: غارات العدو الإسرائيلي تتواصل ضد لبنان وتستهدف بلدات بلاط في قضاء مرجعيون والخيام و زوطر الشرقية وخراج بلدة العباسية ،تترافق مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي للعدو فوق قرى صور وبنت جبيل

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved