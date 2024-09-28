القوات الروسية تقضي على أكثر من 370 عسكرياً أوكرانياً في كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت تصديها لمحاولات اختراق الحدود الروسية من قبل قوات نظام كييف على محور كورسك.

وقالت الوزارة في بيان: إن خسائر قوات نظام كييف على محور كورسك بلغت أكثر من 370 جندياً و8 مركبات مدرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن القوات الروسية صدت هجوماً أوكرانياً وأحبطت 5 محاولات هجمات لاختراق الحدود على هذا المحور.

وأشار البيان إلى أن خسائر قوات نظام كييف منذ بدء محاولة تسللها إلى مقاطعة كورسك في آب الماضي بلغت أكثر من 18 ألف جندي و132 دبابة.

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