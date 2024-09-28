مصطفى يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة

نيويورك-سانا

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى صياغة خطة دولية تتضمن إجراءات ضرورية لتغيير الواقع على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة الذي يدعمه ويطالب بإنهاء “إسرائيل” لوجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً.

ونقلت وكالة وفا عن مصطفى قوله في إحاطة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية بطلب من الجزائر: “مضى عام على تعنت حكومة الاحتلال والازدواجية اللاإنسانية للمعايير في مجلس الأمن التي تركت أطفالنا ونساءنا وشيوخنا ورجالنا وأطباءنا وصحفيينا ومعلمينا وطواقمنا من دون حماية أو عون كأنهم أمة دون البشر”.

وأضاف مصطفى: إن “ما يمكن استخلاصه فيما يخص القضية الفلسطينية خلال هذا الأسبوع في الأمم المتحدة هو أن قادة العالم من مختلف بقاع الأرض وعلى اختلاف عقائدهم السياسية يرون أنه من اللامنطقي، بل من الجنون أن نستمر على النهج نفسه الذي اعتدنا عليه في الماضي لمواجهة التحديات المهولة التي نقف أمامها اليوم والتي تمنعنا من تحقيق السلام العادل والشامل والدائم”، داعياً كل الدول إلى “الانضمام إلى التحالف الدولي الذي أعلن أمس الخميس لإنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين”، فضلاً عن دعم الخطة الوطنية لبناء فلسطين.

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال إحاطته “إن غزة هي المكان الأكثر خطورة في العالم فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية، ولكن زملاءنا يواصلون بذل قصارى جهدهم للوفاء بمهمتهم الإنسانية”.

وأشار غوتيريش إلى قيام الاحتلال بقتل 225 من موظفي الأمم المتحدة، داعياً إلى إجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، مؤكداً ضرورة الالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان عدم استخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية.

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