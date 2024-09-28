روسيا تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان

نيويورك-سانا

أدانت روسيا بشدة اليوم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مبينة أن هذه الاعتداءات تنتهك سيادته، وتزيد دوامة العنف في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله اليوم في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: إن “موسكو تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك السيادة اللبنانية”، محذراً من أن “منطقة الشرق الأوسط اليوم مرة أخرى على شفا حرب كبيرة”.

وشدد لافروف على ضرورة “الوقف الفوري لدوامة العنف قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة تماماً، وهو ما يريده البعض حقاً ويحاولون إثارة حرب كبيرة”.

وخاطب وزير الخارجية الروسي ممثلي الولايات المتحدة قائلاً: “إن الخيار الآن أمام واشنطن، إما الاستمرار في عرقلة العمل أو المطالبة بإنهاء الحرب”، مضيفاً: “من دون دعمكم الكامل لإسرائيل يمكن إنهاء الصراع بسرعة وفاعلية”.

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