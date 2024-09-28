SCS-NET
الشريط الإخباري

روسيا تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان

2024-09-27

نيويورك-سانا

أدانت روسيا بشدة اليوم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مبينة أن هذه الاعتداءات تنتهك سيادته، وتزيد دوامة العنف في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله اليوم في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: إن “موسكو تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك السيادة اللبنانية”، محذراً من أن “منطقة الشرق الأوسط اليوم مرة أخرى على شفا حرب كبيرة”.

وشدد لافروف على ضرورة “الوقف الفوري لدوامة العنف قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة تماماً، وهو ما يريده البعض حقاً ويحاولون إثارة حرب كبيرة”.

وخاطب وزير الخارجية الروسي ممثلي الولايات المتحدة قائلاً: “إن الخيار الآن أمام واشنطن، إما الاستمرار في عرقلة العمل أو المطالبة بإنهاء الحرب”، مضيفاً: “من دون دعمكم الكامل لإسرائيل يمكن إنهاء الصراع بسرعة وفاعلية”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

لافروف: الثقة بين قادة روسيا وكوريا الديمقراطية تقوم على الفهم المشترك للوضع الدولي

موسكو-سانا أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الثقة العميقة والصادقة بين قادة روسيا الاتحادية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved