بزشكيان: هجمات الكيان الصهيوني على لبنان جريمة حرب مكشوفة تعكس طبيعته الإرهابية

طهران-سانا

أدان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني اليوم على الضاحية الجنوبية في بيروت، مؤكداً أنها “جريمة حرب مكشوفة تعكس طبيعة إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا الكيان”.

وأكد بزشكيان أن “جرائم الكيان الصهيوني ضد شعبي فلسطين ولبنان هي دليل على عجز المجتمع الدولي عن وقف آلة إرهاب الدولة، وتثبت أن هذا الكيان هو أكبر تهديد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين”، داعياً كل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة.

وأعرب بزشكيان عن تعاطف بلاده مع لبنان حكومة وشعباً، مقدماً التعازي لأسر الشهداء، ومؤكداً أن الحكومة الإيرانية تتابع هذه الجريمة الأخيرة التي ارتكبها الصهاينة، وستكون إلى جانب الشعب اللبناني ومحور المقاومة.

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