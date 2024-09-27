إيران: الهجوم الصهيوني الهمجي على الضاحية الجنوبية لبيروت جريمة حرب موصوفة

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على عدد من المباني السكنية في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

وقال كنعاني في تصريح اليوم: إن “هذا الهجوم الهمجي، الذي تم تنفيذه بالقنابل المهداة من الحكومة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني المتمرد والمتوحش، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لقواعد وأنظمة القانون الدولي والسيادة والسلامة الإقليمية للبنان وأمنه الوطني، هو جريمة حرب موصوفة”، مضيفاً: إن “الحكومة الأمريكية هي أيضاً ضالعة في جرائم الكيان الصهيوني وعليها تحمل المسؤولية”.

وأكد كنعاني أن استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد شعبي فلسطين ولبنان يظهر بوضوح أن دعوة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لوقف إطلاق النار هي خدعة واضحة تهدف لاستمرار جرائم هذا الكيان ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، مستنكراً تقاعس المجتمع الدولي أمام كل الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وأوضح كنعاني أن “الاعتداءات الجنونية التي قام بها الصهاينة على بيروت اليوم مؤشر على عمق حقد العصابة الإجرامية الصهيونية على المقاومة اللبنانية ويأسها وعجزها في مواجهة قوى المقاومة اللبنانية الباسلة في ساحة المعركة”، منوهاً ببطولات المقاومة اللبنانية ضد الصهاينة.

وقال كنعاني: إن “المقاومة وشعب لبنان سيخرجان من مرحلة مقاومة العدو الصهيوني والدفاع المشرف عن الشعب الفلسطيني المظلوم مرفوعي الرأس، ولن يتمكن الصهاينة من تحقيق أهدافهم الخبيثة من خلال لجوئهم إلى تصعيد جرائمهم”، مؤكداً تضامن إيران مع لبنان ودعمها الراسخ للشعب اللبناني وحكومته ومقاومته.

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