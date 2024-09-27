في الدور ربع النهائي من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم… فوز جبلة وحطين والوحدة على الفتوة وأهلي حلب والكرامة

دمشق-سانا

شهد الدور ربع النهائي من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم الذي أقيم اليوم فوز جبلة وحطين والوحدة على الفتوة وأهلي حلب والكرامة.

ففي المباراة التي أقيمت على ملعب الجلاء بدمشق فاز جبلة على الفتوة بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمود مهنا ومصطفى الشيخ يوسف وسلطان سلطان بالدقائق 65 و77و80.

كما فاز حطين على الاتحاد أهلي حلب بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما بالوقت الأصلي سلباً وذلك في مباراتهما على ملعب الحمدانية بحلب.

وفاز الوحدة على الكرامة بركلات الترجيح 12-11 بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الباسل بحمص.

وتقام ضمن الدور ذاته مباراة واحدة تجمع الشعلة مع تشرين يوم الأحد القادم على ملعب الجلاء بدمشق.

محمد الرحيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen