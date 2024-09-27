رئيس وزراء باكستان: يجب محاسبة الاحتلال على جرائمه وعدم الاكتفاء بإدانتها

نيويورك-سانا

طالب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بإنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي مشدداً على وجوب محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين وعدم الاكتفاء بإدانتها.

وقال شريف في كلمة باكستان أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. “عندما نتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني التي لا تنتهي فإننا ننتقص من إنسانيتنا، لا يكفي أن ندين بل يجب أن نتحرك الآن ونطالب بإنهاء فوري لسفك الدماء” مؤكداً على أن دماء وتضحيات الفلسطينيين الأبرياء لن تذهب سدى.

وجدد شريف التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس وبأحقية فلسطين في أن تكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة.

بدوره طالب رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف إراقة دماء الشعب الفلسطيني.

وأوضح غولوب أن الشعور بالإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة يضع المنظمات الإنسانية تحت الضغط في أماكن أخرى كما أنه يقوض جوهر الأمم المتحدة ويؤثر على عمل المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأونروا ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

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